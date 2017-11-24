Кто нарушает санитарные нормы: Чешские магазины пожаловались на покупателей

Чаще всего нарушения выявляют в отделах овощей, фруктов и хлебобулочных изделий.

Чешские магазины по-прежнему не могут обеспечить абсолютное соблюдение санитарных норм при продаже товаров без упаковки. Но виноваты в этом не только одни продавцы.

Законодательство ЕС практически никак не определяет санитарные условия при продаже продуктов, при этом за несоблюдение норм магазинам грозят штрафы. Об этом на пресс-конференции говорили представители Союза торговли и туризма и Содружества чешских потребителей.

Что магазины делают не так?

Магазины регулярно повторяют одни и те же ошибки. Например, они выкладывают вместе свежую и вчерашнюю выпечку, свежие и полежавшие овощи и фрукты. На многих местах покупатели не могут найти одноразовые перчатки, щипцы или другие вспомогательные приспособления, чтобы положить себе товар без упаковки. Это касается в первую очередь хлебобулочных изделий.

Зимой люди особенно склонным к вирусным заболеваниям. С учетом приближающихся праздников, покупателей в магазинах становится все больше и больше. Все это способствует тому, что продукты без упаковки могут быть легко заражены различными вирусами, бактериями и плесенью. Одна из основных причин, почему так происходит, – неправильное обращение с ними именно со стороны покупателей.

Выбирайте глазами, а не руками

Председатель административного совета объединений Либор Дупал напоминает, что не нужно проверять выпечку на свежесть голыми руками. Для этого необходимо пользоваться специальными перчатками или щипцами. Кстати, часто у покупателей из рук выпадают хлеб, булочки и другие продукты. Тогда они возвращают их обратно на полки.

Председатель считает, что покупателей нужно учить, как правильно выбирать товары. Многие магазины уже подготовили инструкции, как нужно обращаться с выпечкой.

Источник: novinky.cz