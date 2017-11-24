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МВД рассказало, кто просит убежище в Чехии

МВД рассказало, кто просит убежище в Чехии

artyommm 334 0
С января по октябрь текущего года было подано 1 229 заявлений.
Фото: shutterstock.com
МВД рассказало, кто просит убежище в Чехии

1 229 иностранцев попросили убежище в Чехии за первые десять месяцев текущего года. По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году желающих получить статус беженца в ЧР стало меньше на 44 человека. Департамент по вопросам миграции и беженства МВД опубликовал официальную статистику. Среди просителей о беженстве больше всего было граждан Украины (каждое пятое заявление).

Украинцы уже давно чаще остальных иностранцев ищут убежище в Чехии. В этом году они подали 385 заявлений, на 45 меньше, чем в позапрошлом году. На втором месте по количеству поданных заявлений граждане Азербайджана – 108 человек. Граждане Грузии хотели получить статус беженца в ЧР в 102 случаях. Еще 99 заявлений подали граждане Армении.

С января текущего года до конца октября, согласно данным статистики министерства, статус беженца получили 26 человек, еще 102 получили дополнительную охрану, которая, в отличие от беженства, выдается на заранее установленный период. Ее получают преимущественно те люди, которым по возвращении домой грозила бы опасность. В 1 147 случаях чешские учреждения либо приостановили процесс, либо отказали заявителям. Еще 796 заявлений ожидает рассмотрения.

В прошлом году об убежище в Чехии просили 1 475 иностранцев, что на 50 меньше, чем в 2015 году. С 2010 по 2013 гг. количество заявлений об убежище не достигало и тысячи. Но до этого в год Чехия принимала по несколько тысяч заявлений. Рекордное количество прошений было подано в 2001 году – более 18 000.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
беженцы Чехия Министерство внутренних дел украинцы
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