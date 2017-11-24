Мэрия Праги выясняет, сколько машин ездит без фильтров

Первые испытания уже прошли. Сейчас ученые будут работать над обработкой полученных данных.

Прага при сотрудничестве ЧТУ и Центральным автомотоклубом провела ориентировочное измерение эмиссии выхлопных газов, которые производят машины в городе.

Цель эксперимента заключалась в том, чтобы узнать, сколько реально по дорогам столицы ездит автомобилей, которые не соответствуют нормам из-за демонтированных или неисправных фильтров твердых частиц. Сейчас ученым предстоит на протяжении нескольких месяцев анализировать полученные данные, после чего Прага сможет предпринимать дальнейшие шаги.

Транспорт остается основным источником загрязнения воздуха в Праге. Но больше всего вреда для экологии несут автомобили на дизельном топливе с неисправными фильтрами. Многие водители снимают их, чтобы не чистить и не менять, что обходится порой на сумму от 10 000 крон и больше.

Предполагается, что по дорогам в Чехии могут ездить десятки тысяч таких автомобилей. Точных данных, тем не менее, пока нет. Чтобы их получить, Прага заказала первое исследование, на которое из бюджета выделено 500 000 крон.

Как проходило измерение?

Научный сотрудник ЧТУ Михал Войтишек предложил уникальный метод, который он сам изобрел. С помощью ткани на борту автомобиля собираются образцы воздуха от проезжающих мимо машин. Затем ткань попадает в специальные устройства, которые определяют их концентрацию.

Измеряются как маленькие, так и крупные частицы, но их в любом случае невозможно различить человеческим глазом. Именно они представляют наибольшую опасность для здоровья человека, так как проникают в легкие и кровь, увеличивая риск заболевания раком.

Сейчас ведутся разговоры на тему, возможно ли сделать так, чтобы замеры регулярно проводила полиция. На данный момент те проверки, которые она может проводить, не позволяют определить, какое количество мельчайших загрязняющих частиц производит автомобиль.

Источник: ceskenoviny.cz