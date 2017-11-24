Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
10n 11 °C
Мэрия Праги выясняет, сколько машин ездит без фильтров

Мэрия Праги выясняет, сколько машин ездит без фильтров

artyommm 146 0
Первые испытания уже прошли. Сейчас ученые будут работать над обработкой полученных данных.
Мэрия Праги выясняет, сколько машин ездит без фильтров

Прага при сотрудничестве ЧТУ и Центральным автомотоклубом провела ориентировочное измерение эмиссии выхлопных газов, которые производят машины в городе. 

Цель эксперимента заключалась в том, чтобы узнать, сколько реально по дорогам столицы ездит автомобилей, которые не соответствуют нормам из-за демонтированных или неисправных фильтров твердых частиц. Сейчас ученым предстоит на протяжении нескольких месяцев анализировать полученные данные, после чего Прага сможет предпринимать дальнейшие шаги.

Транспорт остается основным источником загрязнения воздуха в Праге. Но больше всего вреда для экологии несут автомобили на дизельном топливе с неисправными фильтрами. Многие водители снимают их, чтобы не чистить и не менять, что обходится порой на сумму от 10 000 крон и больше. 

Предполагается, что по дорогам в Чехии могут ездить десятки тысяч таких автомобилей. Точных данных, тем не менее, пока нет. Чтобы их получить, Прага заказала первое исследование, на которое из бюджета выделено 500 000 крон. 

Как проходило измерение?

Научный сотрудник ЧТУ Михал Войтишек предложил уникальный метод, который он сам изобрел. С помощью ткани на борту автомобиля собираются образцы воздуха от проезжающих мимо машин. Затем ткань попадает в специальные устройства, которые определяют их концентрацию.

Измеряются как маленькие, так и крупные частицы, но их в любом случае невозможно различить человеческим глазом. Именно они представляют наибольшую опасность для здоровья человека, так как проникают в легкие и кровь, увеличивая риск заболевания раком.

Сейчас ведутся разговоры на тему, возможно ли сделать так, чтобы замеры регулярно проводила полиция. На данный момент те проверки, которые она может проводить, не позволяют определить, какое количество мельчайших загрязняющих частиц производит автомобиль. 

Источник: ceskenoviny.cz

Рассказать всем:
Темы
Прага Автомобили экология
Читайте
по теме 
СМИ в России осудили осквернение памятника в Праге
24.11.2017 13:42 Политика
СМИ в России осудили осквернение памятника в Праге
190 1
Общественный транспорт в Праге изменит расписание перед праздниками
24.11.2017 13:02 Общество
Общественный транспорт в Праге изменит расписание перед праздниками
293 0
Что делать в Праге 25-26 ноября
24.11.2017 11:23 Культура
Что делать в Праге 25-26 ноября
337 0
Вандалы оставили надписи на памятнике маршалу Коневу в Праге
23.11.2017 15:58 Общество
Вандалы оставили надписи на памятнике маршалу Коневу в Праге
803 0
Последние новости:
24
ноября
МВД рассказало, кто просит убежище в Чехии
24.11.2017 15:51 Общество
МВД рассказало, кто просит убежище в Чехии
334 0
СМИ в России осудили осквернение памятника в Праге
24.11.2017 13:42 Политика
СМИ в России осудили осквернение памятника в Праге
190 1
Кто нарушает санитарные нормы: Чешские магазины пожаловались на покупателей
24.11.2017 13:28 Общество
Кто нарушает санитарные нормы: Чешские магазины пожаловались на покупателей
630 0
Общественный транспорт в Праге изменит расписание перед праздниками
24.11.2017 13:02 Общество
Общественный транспорт в Праге изменит расписание перед праздниками
293 0
В Чехии приближается черная пятница: Скидки предложат магазины одежды и не только
24.11.2017 11:20 Экономика
В Чехии приближается черная пятница: Скидки предложат магазины одежды и не только
1678 0
Разрушить стену непонимания: Интервью с послом Азербайджана в Чехии
24.11.2017 08:14 Интервью
Разрушить стену непонимания: Интервью с послом Азербайджана в Чехии
366 0
23
ноября
Вандалы оставили надписи на памятнике маршалу Коневу в Праге
23.11.2017 15:58 Общество
Вандалы оставили надписи на памятнике маршалу Коневу в Праге
803 0
Ипотеки в Чехии медленно дорожают: Что с ними произойдет в феврале?
23.11.2017 15:27 Экономика
Ипотеки в Чехии медленно дорожают: Что с ними произойдет в феврале?
1031 0
В Праге решат дальнейшую судьбу российского хакера Евгения Никулина
23.11.2017 12:56 Общество
В Праге решат дальнейшую судьбу российского хакера Евгения Никулина
437 0
Как Прага планирует продлевать метро до аэропорта
23.11.2017 08:47 Общество
Как Прага планирует продлевать метро до аэропорта
1288 0


Мобильная версия