Двойняшки в Праге отметят 100-летний юбилей

Женщины поделились секретом, как им удалось дожить до такой глубокой старости. Сестры считаются самыми старшими жителями Праги.

Фото: MČ Praha 12

В конце ноября в Праге отпразднуют 100-летний юбилей сестры двойняшки. Госпожа Антония и Алоисия живут в районе Прага 12. Обе дамы жили и работали всю жизнь вместе. Свои внешнюю схожесть они часто использовали на работе, когда в шутку выдавали себя друг за друга.

Сестры с рождения не расстаются. Разница в возрасте у них всего полчаса. Женщины вспоминают, что их родители ждали, что родится мальчик, но на свет появились двойняшки. Замуж вышла только одна из них, поэтому большую часть жизни сестры провели вместе. Обе с удовольствием занимались спортом.

Из разговора с женщинами легко понять, что они относятся к жизни с юмором. Об этом говорят и их воспоминания о работе: их начальство злилось на них из-за того, что они менялись друг с другом. Так как их было практически не отличить, шутки обычно никто не мог понять, зато двойняшкам было весело.

О жизни во время двух мировых войн сестры вспоминают без ужаса. Они говорят, что это было динамичное и романтичное время. И хотя никакого счастья не было, не было еды, родители давали им все необходимое.

По информации городской части Прага 12, сестры Антонина и Алоисия не только старшие двойняшки, но и вообще – самые старшие жители Праги в целом.

Источник: idnes.cz