В Чехию идет настоящая зима

Что говорят метеорологи о погоде в Чехии на этой неделе?

На этой неделе в Чехии установится по-настоящему зимняя погода. Холодать начнет уже через несколько дней. Утром на выходных температура воздуха может опуститься до -12 °C. В горах ожидаются обильный снегопад. Снег будет идти также в низинах.

В понедельник, 27 ноября, максимальная температура днем составит 1-5 °C, во вторник – от 3 до 7 °C. В среду ожидается 1-5 °C, в четверг температура начнет падать – днем будет от -1 до 3 °C. В пятницу дневной температурный максимум будет варьироваться от -1 до 3 °C.

Холоднее всего будет на выходных. В низинах температура воздуха опустится и будет варьироваться от -3 до -8 °C, при прояснениях – до -12 °C. Днем можно рассчитывать на температуру от -3 до 1 °C.

На выходных будет идти снег, в горах также выпадут обильные снежные осадки. Снежный покров, по прогнозам метеорологов, должен сохраниться до Рождества.

Источник: novinky.cz