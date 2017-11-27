Ночью на Староместской площади в Праге установят елку

В субботу, 2 декабря, планируется торжественное зажжение рождественской елки.

В Прагу везут рождественскую елку высотой 24 м. В минувшее воскресенье, 26 ноября, ее спилили на частном участке в Розтоках-у-Кршивоклату. 66-летнее дерево будут доставлять в Прагу два дня.

Елку для главной рождественской ярмарки страны выбирали на конкурсе Hledá se strom («Разыскивается дерево») от организатора рождественских ярмарок на Староместской и Вацлавской площади. В этом году было подано 23 заявки. Дерево из Розток выбрали благодаря его доступности и хорошему росту.

Дендрологи уже подтвердили, что елка ничем не болеет, поэтому ничто не мешает ее установке на Староместской площади. Дерево выросло на территории частной компании, которая думала о его устранении из-за того, что оно могло повредить линии электропередач. Именно поэтому владелец компании сразу положительно отозвался на предложение спилить ель для Праги.

Торжественное зажжение рождественской елки на Староместской площади состоится в субботу, 2 декабря. Привезет ее в Прагу американский тягач Kenworth весом 32 тонны. Установка ели на площади запланирована в ночь с понедельника, 27 ноября, на вторник, 28 ноября.

Источник: novinky.cz