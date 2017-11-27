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Ночью на Староместской площади в Праге установят елку

Ночью на Староместской площади в Праге установят елку

artyommm 401 0
В субботу, 2 декабря, планируется торжественное зажжение рождественской елки.
Ночью на Староместской площади в Праге установят елку

В Прагу везут рождественскую елку высотой 24 м. В минувшее воскресенье, 26 ноября, ее спилили на частном участке в Розтоках-у-Кршивоклату. 66-летнее дерево будут доставлять в Прагу два дня. 

Елку для главной рождественской ярмарки страны выбирали на конкурсе Hledá se strom («Разыскивается дерево») от организатора рождественских ярмарок на Староместской и Вацлавской площади. В этом году было подано 23 заявки. Дерево из Розток выбрали благодаря его доступности и хорошему росту. 

Дендрологи уже подтвердили, что елка ничем не болеет, поэтому ничто не мешает ее установке на Староместской площади. Дерево выросло на территории частной компании, которая думала о его устранении из-за того, что оно могло повредить линии электропередач. Именно поэтому владелец компании сразу положительно отозвался на предложение спилить ель для Праги. 

Торжественное зажжение рождественской елки на Староместской площади состоится в субботу, 2 декабря. Привезет ее в Прагу американский тягач Kenworth весом 32 тонны. Установка ели на площади запланирована в ночь с понедельника, 27 ноября, на вторник, 28 ноября. 

Источник: novinky.cz

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Темы
Рождественские рынки Рождество в Праге Рождество Староместская площадь
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