Общий долг жителей Чехии превысил два триллиона крон

Что стоит за растущим долгом жителей Чехии? В первую очередь – кредиты на жилье и потребительские товары.

Общий долг жителей Чехии к концу третьего квартала 2017 года превысил 2,09 триллиона крон и вырос на 172,9 млрд крон по сравнению с прошлым годом. Главными причинами этого называют увеличение объема долга на 9,9% процентов в сфере ипотечных кредитов. Объем потребительских кредитов за год вырос на 6%.

Долги, находящиеся под угрозой невыплаты, за год упали на 14% и составили менее 41 млрд крон. Об этом сообщил Банковский и Небанковский реестр информации о клиентах.

Общий долг в сфере жилищного кредитования в Чехии к концу сентября составлял 1,66 трлн крон. Долговременный долг в этой области растет в основном благодаря повышению общей суммы кредитов, которые берут клиенты банков. Их рост связан с увеличением цен на недвижимость.

Число краткосрочных долгов выросло за год на 24 млрд крон и составило 430 млрд крон. Количество клиентов с краткосрочным долгом за год упало на 1,1% до 2,42 млн крон.

Источник: aktualne.cz