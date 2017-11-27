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Из-за вора-карманника в Праге остановилось метро

Из-за вора-карманника в Праге остановилось метро

artyommm 466 0
Полиция преследовала вора в тоннеле. Пассажирам пришлось терпеть неудобства.
Из-за вора-карманника в Праге остановилось метро

Около 40 минут после полудня не ездили поезда на участке между станциями Dejvická и Nemocnice Motol по линии метро А. Произошло это из-за того, что подозрительный мужчина сбежал от полиции в тоннель. Полиция арестовала его напарника на станции Petřiny, где была совершена кража. Беглеца удалось задержать через несколько минут в тоннеле.

Из-за работы полиции движение поездов было остановлено в 11:15, и только в 11:50 метро начало работать в прежнем режиме. Транспортное предприятие на это время пустило дополнительные автобусы по улице Evropská třída, а трамвай № 8 начал курсировать от остановки Vítězné náměstí до остановки Vozovnа Vokovice.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
полиция метро Прага
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