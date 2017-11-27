Конституционный суд Чехии разобрался со спорным вопросом о детективной видеозаписи

Суды в Чехии решали, можно ли считать видеозапись детектива доказательством преступления, ведь она нарушает право на защиту частной жизни.

Видеозаписи, сделанные частным детективом, могут быть использованы в качестве доказательства в суде. Такое решение вынес Конституционный суд ЧР в рамках дела о краже цветов с могил, которое было заведено в отношении пары. Судья постановил, что записи были сделаны в соответствии с законом, поэтому их использованию в судебном процессе ничто не препятствует.

Интерес о победе над преступностью победил право на охрану частной жизни пары, которая была снята на видеокамеру. Делом начали заниматься с 2013 года, когда мать и сын украли цветы с могилы родственников в Роуднице-над-Лабем. Украшения там оставили другие члены семьи, с которыми отношения были натянутыми. За могилой было установлено видеонаблюдение от частного детектива, который раньше занимался делами по воровству на кладбищах. Мать и сын должны были в результате заплатить за кражу 3 000 крон каждый.

Тогда обвиняемые подали апелляцию в Краевой суд Усти-над-Лабем, в которой утверждалось, что видеозапись нарушает их право на невмешательство в частную жизнь. Суд постановил: запись велась в целях защиты чужого имущества, поэтому была законной.

Дело также рассмотрел Верховный административный суд, который подтвердил предыдущее решение. В Гражданском кодексе говорится, что согласие на видеосъемку не требуется, если запись изображения или звука производится с целью защиты иных прав или охраняемых законов интересов других лиц.

Что говорит закон о видеонаблюдении в общественных местах?

Еще в апреле текущего года Конституционный суд подтвердил, что запись с камер видеонаблюдения может являться доказательством совершения правонарушений. Например, с помощью видеозаписи удалось доказать вину мужчины, который нарушал правила стоянки и угрожал соседям.

В подобных ситуациях судьи уточняют, что запись нельзя распространять публично, чтобы не нарушать право человека на защиту частной жизни. Недавно в Чехии на 5 000 крон оштрафовали владельца магазина велосипедов за то, что он опубликовал видеозапись с вором в соцсети. Конституционный суд посчитал такое решение верным, и мужчина должен будет заплатить штраф, хотя он хотел всего лишь поскорее поймать вора.

В то же время Управление по защите личных данных, по словам председателя Иваны Яну, в настоящее время за подобные действия никого бы не штрафовало.

Источник: ceskenoviny.cz