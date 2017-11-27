Чехи играют в онлайн-игру Prezident 21 перед выборами

В интернете выбрать своего чешского президента может любой желающий.

В чешском интернете набирает популярность онлайн-игра Prezident 21. Несколько дней назад начался второй этап. Игра имитирует реальные президентские выборы, но по другим правилам. Они явно отличаются от тех, по которым будут проходить ближайшие выборы президента Чехии в январе.

Игра Prezident 21 использует уникальную избирательную систему Demokracie 21. С пятницы 24 ноября все официальные кандидаты на пост президента ЧР, проверенные Министерством внутренних дел, начали собирать голоса интернет-пользователей. Игра создана с целью предложить альтернативные результаты.

Смысл современной избирательной системы Demokracie 21 заключается в том, что граждане могут давать кандидатам не только положительные, но и отрицательные голоса. Один человек может отдать три положительных и один отрицательный голос.

Благодаря эффекту большего количества голосов, по идее протагонистов системы D21 (среди которых миллиардер и математик Карел Янечек), в рамках первого тура выборов будет известен кандидат, получивший наибольшую поддержку избирателей.

Так как в игре участвует большое количество людей, организаторы получают много интересных данных, которые затем публикуют на сайте Prezident 21. Кстати, пользователи могут обратиться за помощью к избирательному консультанту и изучить профили кандидатов, которые они сами администрируют. Единственный кандидат, который лично не участвует в игре, – это нынешний президент Чехии Милош Земан. При этом положительный или отрицательный голос можно отдать и ему.

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