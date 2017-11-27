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Видео: В день памяти жертв голодоморов русские оскорбили пражских майданистов

Видео: В день памяти жертв голодоморов русские оскорбили пражских майданистов

artyommm 870 0
На Староместской площади в Праге была установлена палатка, где находились украинские активисты. Русские решили объяснить им, что «Россия – это сила!».
Видео: В день памяти жертв голодоморов русские оскорбили пражских майданистов

В субботу, 25 ноября, в Праге прошла акция солидарности с Украиной. В этот день там вспоминали жертв голодомора. На Староместкой площади в палатке с флагами Украины находились активисты. Неожиданно к ним подошли молодые люди, которые начали угрожать и выкрикивать «Россия - сила!». 

Одна из них, Соня Поспишилова, написала на своей странице в Фейсбуке: «Сегодня на пражском Майдане с нами случился неприятный инцидент. К палатке подошла группа русских, и после короткой словесной перепалки двое из них ворвались в палатку, где начали угрожать, что "Россия – сила, если будет нужно, мы наведем здесь порядок". Они били по фотоаппарату. И мы узнали, что "Крымнаш". Все майданисты в порядке».

Напомним, 25 ноября на Украине проходил день памяти жертв голодоморов и политических репрессий, который приходится на каждую четвертую субботу ноября.

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Темы
русские украинцы Прага
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