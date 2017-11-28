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Девушка пыталась украсть детей у посетителей пражского ТЦ

Девушка пыталась украсть детей у посетителей пражского ТЦ

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Полиция уже нашла девушку, которая пыталась украсть чужих детей. Два раза ей удавалось скрыться с места преступления.
Фото: Иллюстрация pixabay.com
Девушка пыталась украсть детей у посетителей пражского ТЦ

Девушка два раза пыталась украсть чужих детей в торговом центре Eden в пражском районе Вршовице. Каждый раз ей удавалось скрыться с места преступления. В понедельник, 27 ноября, полиция объявила ее в розыск. Вскоре после этого девушку нашли. Так как она не достигла совершеннолетия, ее фотографии оперативно были убраны из объявлений о розыске.

Как сообщает полиция, первый инцидент произошел в пятницу, 24 ноября, вечером в упомянутом торговом центре, куда за покупками пришла мать с двумя дочерьми в возрасте 1,5 года и 7 лет. Когда она отвлеклась от детей на соседний стенд, моментом воспользовалась неизвестная девушка, которая взяла младшую девочку с целью унести ее куда-нибудь.

Старшая девочка отреагировала на происходящее. Она пыталась вырвать из рук неизвестной свою сестру и просила о помощи. На это обратила внимание проходящая мимо женщина, которая отобрала ребенка у несовершеннолетней и вернула его матери. Преступница сразу же скрылась.

Подобная история произошла на следующий день в этом же торговом центре. В субботу, 26 ноября, когда за покупками приехала семья с двумя детьми. Трехлетняя девочка на минутку отошла от родителей и забежала за угол. Преступница воспользовалась моментом, обняла девочку и стала говорить ей «извини, прости, все будет хорошо».

К счастью, мать девочки быстро заметила происходящее и забрала дочь. Несовершеннолетняя немедленно скрылась. Матери обеих девочек, которых могла украсть неизвестная девушка, дали одинаковые описания преступницы. Когда ее нашли, оказалось, что ей еще не исполнилось 18 лет, поэтому полиция попросила СМИ убрать ее снимки.

Источник: novinky.cz

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Темы
дети полиция торговые центры Прага
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