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Видео: Мужчину, спрыгнувшего с Карлова моста, искал вертолет с термовидением

Видео: Мужчину, спрыгнувшего с Карлова моста, искал вертолет с термовидением

artyommm 315 0
Вечером в понедельник, 27 ноября, неизвестный спрыгнул с Карлова моста в реку. Очевидцы позвонили в полицию.
Видео: Мужчину, спрыгнувшего с Карлова моста, искал вертолет с термовидением

Неизвестный мужчина, по информации очевидцев, спрыгнул с Карлова моста. Как утверждают люди, после этого он начал плыть в направлении острова Кампа, а потом скрылся из поля зрения. На место прибыли медики и спасатели, включая водолазов. Прилетел даже вертолет с прибором термовидения, но никого найти не удалось.

Звонок в полицию поступил вечером в понедельник, 27 ноября, после 21:00. После 23:00 спасательная операция завершилась без результата. Случаем будет заниматься Полиция ЧР. Ни полицейские, ни спасатели больше никакой информацией об инциденте не располагают.
 

Источник: idnes.cz

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Темы
Карлов Мост Прага полиция спасатели
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