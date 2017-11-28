Видео: Мужчину, спрыгнувшего с Карлова моста, искал вертолет с термовидением

Вечером в понедельник, 27 ноября, неизвестный спрыгнул с Карлова моста в реку. Очевидцы позвонили в полицию.

Неизвестный мужчина, по информации очевидцев, спрыгнул с Карлова моста. Как утверждают люди, после этого он начал плыть в направлении острова Кампа, а потом скрылся из поля зрения. На место прибыли медики и спасатели, включая водолазов. Прилетел даже вертолет с прибором термовидения, но никого найти не удалось.

Звонок в полицию поступил вечером в понедельник, 27 ноября, после 21:00. После 23:00 спасательная операция завершилась без результата. Случаем будет заниматься Полиция ЧР. Ни полицейские, ни спасатели больше никакой информацией об инциденте не располагают.



Источник: idnes.cz