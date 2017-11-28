Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
04d 6 °C
Почему дети задыхаются в чешских школах

Почему дети задыхаются в чешских школах

artyommm 248 0
Центры гигиены и эпидемиологии в Чехии предупреждают об опасности плохо проветриваемых помещений, которой подвергаются в первую очередь дети.
Почему дети задыхаются в чешских школах

В каждой третьей школе в Чехии наблюдаются проблемы с качеством воздуха в классах: в них слишком высокая концентрация углекислого газа. Из-за этого дети чувствуют усталость, не могут сконцентрироваться и страдают от жжения в глазах. Особенно плохой воздух в тех классах, где неправильно утеплены школы.

По данным Государственного учреждения здравоохранения, дети в чешских школах дышат плохим воздухом в каждом третьем классе. Еще в половине классов качество воздуха часто не соответствует норме. 

Руководство школ часто не думает о том, что замена окон – это не только экономия на счетах за отопление. Она может обернуться и понижением качества воздуха в классах. Как правильно ремонтировать школы и утеплять их, никто в Чехии пока не знает. 

Чтобы дети не сидели в душных помещениях, необходимо следить за проветриванием. Оно должно быть быстрым и интенсивным. Правила проветривания должны стать частью школьного режима.

Правильное проветривание предполагает, что окна будут открывать широко, но на короткое время. Идеально открывать окна, расположенные друг напротив друга. Можно также открыть дверь и окна. Об этом рассказали сотрудники центра гигиены Злинского края. Для проветривания достаточно 2-3 минут, но делать это нужно регулярно.

Источник: idnes.cz

Рассказать всем:
Темы
дети школы Чехия
Читайте
по теме 
Девушка пыталась украсть детей у посетителей пражского ТЦ
28.11.2017 10:25 Общество
Девушка пыталась украсть детей у посетителей пражского ТЦ
511 1
На детской площадке в Чехии произошел несчастный случай
22.11.2017 15:04 Общество
На детской площадке в Чехии произошел несчастный случай
1319 0
Каждый третий ребенок в Чехии мечтает эмигрировать
21.11.2017 09:00 Общество
Каждый третий ребенок в Чехии мечтает эмигрировать
2185 0
Чех принял экстренные роды у своей жены в машине
17.11.2017 10:30 Общество
Чех принял экстренные роды у своей жены в машине
937 0
Последние новости:
28
ноября
Внимание: В чешских магазинах продавали зараженные бактериями копчености
28.11.2017 15:12 Общество
Внимание: В чешских магазинах продавали зараженные бактериями копчености
1 0
Где в Праге планируют построить новое жилье
28.11.2017 14:50 Экономика
Где в Праге планируют построить новое жилье
27 0
Кому доверяют жители Чехии: Результаты последнего исследования
28.11.2017 14:29 Общество
Кому доверяют жители Чехии: Результаты последнего исследования
60 0
Видео: Мужчину, спрыгнувшего с Карлова моста, искал вертолет с термовидением
28.11.2017 11:05 Общество
Видео: Мужчину, спрыгнувшего с Карлова моста, искал вертолет с термовидением
315 0
Девушка пыталась украсть детей у посетителей пражского ТЦ
28.11.2017 10:25 Общество
Девушка пыталась украсть детей у посетителей пражского ТЦ
511 1
27
ноября
Видео: В день памяти жертв голодоморов русские оскорбили пражских майданистов
27.11.2017 21:00 Общество
Видео: В день памяти жертв голодоморов русские оскорбили пражских майданистов
1647 0
Чехи играют в онлайн-игру Prezident 21 перед выборами
27.11.2017 17:09 Общество
Чехи играют в онлайн-игру Prezident 21 перед выборами
328 0
Конституционный суд Чехии разобрался со спорным вопросом о детективной видеозаписи
27.11.2017 16:50 Общество
Конституционный суд Чехии разобрался со спорным вопросом о детективной видеозаписи
353 0
Куда идут работать несовершеннолетние в Чехии
27.11.2017 15:16 Экономика
Куда идут работать несовершеннолетние в Чехии
871 0
Из-за вора-карманника в Праге остановилось метро
27.11.2017 14:54 Общество
Из-за вора-карманника в Праге остановилось метро
927 0


Мобильная версия