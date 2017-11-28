Почему дети задыхаются в чешских школах

Центры гигиены и эпидемиологии в Чехии предупреждают об опасности плохо проветриваемых помещений, которой подвергаются в первую очередь дети.

В каждой третьей школе в Чехии наблюдаются проблемы с качеством воздуха в классах: в них слишком высокая концентрация углекислого газа. Из-за этого дети чувствуют усталость, не могут сконцентрироваться и страдают от жжения в глазах. Особенно плохой воздух в тех классах, где неправильно утеплены школы.

По данным Государственного учреждения здравоохранения, дети в чешских школах дышат плохим воздухом в каждом третьем классе. Еще в половине классов качество воздуха часто не соответствует норме.

Руководство школ часто не думает о том, что замена окон – это не только экономия на счетах за отопление. Она может обернуться и понижением качества воздуха в классах. Как правильно ремонтировать школы и утеплять их, никто в Чехии пока не знает.

Чтобы дети не сидели в душных помещениях, необходимо следить за проветриванием. Оно должно быть быстрым и интенсивным. Правила проветривания должны стать частью школьного режима.

Правильное проветривание предполагает, что окна будут открывать широко, но на короткое время. Идеально открывать окна, расположенные друг напротив друга. Можно также открыть дверь и окна. Об этом рассказали сотрудники центра гигиены Злинского края. Для проветривания достаточно 2-3 минут, но делать это нужно регулярно.

Источник: idnes.cz