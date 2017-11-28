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Кому доверяют жители Чехии: Результаты последнего исследования

Кому доверяют жители Чехии: Результаты последнего исследования

Vladislava M 60 0
Последний опрос общественного мнения показал, каким общественным организациям чехи склонны верит, а каким – нет.
Кому доверяют жители Чехии: Результаты последнего исследования

Среди общественных организаций чехи больше всего доверяют армии и полиции. Большинство также доверяет судам и банкам. Меньше всего у жителей Чехии вызывают доверия церкви, печать, телевидение и некоммерческие организации. Такие результаты показало последнее исследование Центра по изучению общественного мнения.

С осени прошлого года доверие чехов к полиции выросло до 64%. Уровень доверия к армии (66%) и судам (53%) практически не изменился. Банкам доверяет также 53% опрошенных: это наивысший процент доверия за все время изучения показателя. По мнению авторов исследования, эта тенденция отражает стабильность финансового сектора Чехии в последние годы.

А вот доверие к некоммерческим организациям, напротив упало. В 2014 году им доверяло больше 40% жителей. С того времени уровень доверия не прекращает падать.

«Вероятнее всего, доверие к некоммерческим организациям среди населения падает из-за их участия в решении проблем миграционного кризиса, который вызывает противоречивые мнения у чехов», – прокомментировали исследователи.

С 2014 года доверие чехов к печатным СМИ также продолжает падать. На данный момент им верят 30% респондентов.

Церкви и вовсе оказались на последнем месте в рейтинге. Им верит только 24% жителей Чехии.

Источник: Novinky.cz

 

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