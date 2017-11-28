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Внимание: В чешских магазинах продавали зараженные бактериями копчености

Внимание: В чешских магазинах продавали зараженные бактериями копчености

Vladislava M 1 0
С 13-го ноября в магазинах Tesco и Globus в Чехии продавали словацкие копчености, зараженные палочковой бактерией, которая способна вызвать болезнь листериоз.
Фото: SVS ČR
Внимание: В чешских магазинах продавали зараженные бактериями копчености

В Чехию поступила крупная партия зараженных бактериями словацких копченостей. В чешские магазины попало 230 кг копченого сала под маркой Bačova Slanina. Оказалось, что в мясе содержится палочковая бактерия листерия, вызывающая инфекционное заболевание листериоз.

По симптоматике болезнь похожа на легкую форму гриппа и поражает в первую очередь нервные ткани и лимфатическую систему. В тяжелых случаях бактерия может вызвать воспаление мозговых оболочек (менингит).

Зараженные изделия продавали в сети магазинов Tesco и Globus. Обе сети сняли товар с продажи: потребители могут вернуть приобретенное изделие обратно.

Бракованный продукт Bačova slanina Selection Schneider продавали в упаковках по 300 граммов со сроком годности до 26-го декабря. Производитель копченостей – компания Mecom Group. В чешских магазинах изделия продавались с 13-го ноября.

Информацию о бактериях ветеринары получили из Словакии по системе быстрого реагирования RASFF. Ветеринары предполагают, что у некоторых покупателей зараженные копчености могут еще находиться дома.

«Мы просим не пробовать это изделие. Его можно вернуть по месту покупки», – заявил директор Государственного ветеринарного управления Збинек Семерад.

Листериоз чаще всего проходит  как легкая форма гриппа. При более тяжелых формах болезни пациентов мучают головные боли, судороги, чувство усталости и слабости. В самых серьезных случаях бактерия способна вызвать менингит. Листериоз наиболее опасен для людей со слабым иммунитетом, пожилых, детей и беременных женщин. Здоровые люди обычно самостоятельно справляются с бактерией.

Источник: ČTK

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Темы
еда здоровье Болезни магазины Чехия
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