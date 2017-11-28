Что в Чехии делают дети, которые хотят смены пола

За последний год открылось, что в Чехии насчитывается несколько сотен детей с нарушением гендерной идентификации.

«Привет, меня зовут Макс, и в этом видео я расскажу вам, в какой туалет в школе я хожу – для девочек или для мальчиков, а также в какой раздевалке я переодеваюсь». Так начинается видео одного из 17-летних блогеров на YouTube. Макс родился девочкой и сейчас готовится к гормональной терапии, которая поможет ему сменить пол. При этом он никогда не ощущал себя девочкой. О своей транссексуальности он открыто говорит в соцсетях.

Количество детей, похожих на Макса и готовых обратиться за помощью к специалистам, в Чехии существенно выросло. В ЧР терапией нарушений сексуальной идентичности занимается сексолог Гана Фифкова. В этом году к ней обратились сотни несовершеннолетних.

«Что касается детей в дошкольном и раннем школьном возрасте, то их приходило около 30. Молодые посетители и посетительницы насчитывают несколько десятков», – рассказывает Фифкова. Самым младшим ее клиентам едва исполнилось 6-7 лет.

В октябре этого года в Чехии появилась организация Trans*parent, которая отстаивает права транссексуального меньшинства. Первая встреча трансдетей и их семей в Чехии уже состоялась. Планируется, что они будут проходить каждый месяц.

Интересно, что в прошлом сексологи не работали с детьми по данному вопросу. Считалось, что необходимо подождать 18 лет. Сейчас ситуация изменилась, и каждый ребенок может обратиться за помощью к специалисту. Это подтверждает и врач Сексологического отделения Общей факультетской больницы в Праге.

А что с этим в мире?

Количество детей с нарушениями сексуальной идентичности растет не только в Чехии. В первой половине текущего года британский центр Gender Identity Developement Service (GIDS) в Лондоне посетили 1 300 детей (на 24% больше, чем годом ранее).

Подобная тенденция наблюдается и в США. Первая клиника, которая специализируется на гендерной идентичности детей и молодежи, открылась в Бостоне в 2007 году. В 2015 году в Северной Америке таких клиник насчитывалось уже более 50.

По оценкам организации Amnesty International, только в Европе проживает около 1,5 млн транслюдей. При этом их положение в обществе не самое выгодное. Всемирная организация здравоохранения считает это разновидностью психической болезни. Возможно, в следующем году ситуация изменится, когда выйдет новая редакция Международного классификатора болезней.

Что касается юридической стороны вопроса, то в Дании пол в документах определяется по словам человека. Европейский суд считает это правильным, так как государство не имеет права требовать от людей хирургической операции по смене пола с необратимыми последствиями.

Источник: lidovky.cz