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Проездной «Литачка» в Праге можно будет купить у робота

Проездной «Литачка» в Праге можно будет купить у робота

Vladislava M 259 0
С января следующего года карту «Литачка» можно будет оформить или продлить через Чатбота. Робот будет отвечать на вопросы и проводить операции онлайн.
Проездной «Литачка» в Праге можно будет купить у робота

Представители проекта Smart Prague сообщили, что с января жители Праги смогут купить проездной «Литачка» у робота. Так называемый Чатбот поможет людям оформить новую и продлить старую карту. Также он будет отвечать на вопросы покупателей и тем самым экономить сотрудникам 7 часов работы живого оператора в день.

Робот начнет работать со следующего года. Об этом сообщили представители проекта Smart Prague, в рамках которого и создавали Чатбота для «Литачки».

Что такое Чатбот? Это компьютерная программа, которая симулирует разговор между людьми. На данный момент робот служит как проводник при оформлении или продлении карты. Он дает ответы на часто задаваемые вопросы вместо сотрудников контактного центра. За несколько месяцев экспериментального использования робот ежедневно обслуживает по 300 человек ежедневно. Каждый из них задает в среднем по 9 вопросов и получает столько же ответов.

Важное преимущество Чатбота заключается в том, что он не зависит от времени работы колл-центра и загруженности сотрудников. Информацию он выдает в любое время дня: для этого достаточно записать вопрос в специальное окно. В будущем количество операторов колл-центра собираются снизить в целях экономии.

Напомним, что «Литачка» с прошлого года заменила в Праге карту Opencard. Новый проездной начал активно функционировать с 1-го ноября прошлого года. За это время его оформило 258 000 человек, из них более 100 000 заказывали карту по интернету.

Источник: ihned.cz

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Литачка транспорт Прага IT
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