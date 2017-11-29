Какие исторические дома в Праге спасут от разрушения

Всем известно, что в столице немало исторических домов, которые находятся в плачевном состоянии. Некоторые дома, принадлежащие городским районам, хотят спасти.

Фото: Löwitův mlýn, фото Ján Mihál, www.facebook.com/janmihalafotoblog

Сотни домов в Праге ожидают реконструкции. Постепенно облик столицы преображается. Но все равно остается много объектов, из-за состояния которых Праге должно быть стыдно.

Чаще всего в этом виноваты частные владельцы, у которых нет средств на ремонт. Некоторые специально доводят здание до неприличного вида, чтобы на его месте кто-то решил построить что-нибудь новое. В других ситуациях идет судебный процесс, которые связывает владельцам руки для проведения реконструкции.

Немало случаев, когда заброшенный объект недвижимости находится в собственности городской части. Если некоторые из них районные администрации собираются спасать, то судьба остальных остается неизвестной.

На улице Добровского в Праге 7 стоит пятиэтажный доходный дом, расположенный недалеко от Летенской площади. Уже четыре года в нем никто не живет, потому что из-за ветхости перекрытий нарушена стабильность дома. Сейчас районные власти рассматривают проект реконструкции здания, в результате которой должно появиться 15 малометражных квартир, которые будут относиться к группе доступного жилья.

В Праге 8 также находится несколько исторических объектов, которые пока никак не используются. Это бывшие школьные павильоны в Кобылисах и Левитова мельница. Если малая площадь в районе скоро превратится в благоустроенное общественное пространство, где будут проходить мероприятия, то судьба исторической мельницы остается неясной.

Какие дома в Праге спасут в ближайшее время?

Прага 4: Jesle Znojemská, здание на улице Adamovská

Прага 5: Объект Hlubočepská

Прага 6: Бржевновский небоскреб, дом в Шарецкой долине

Прага 7: Объект Добровского 10 и Веверкова 10

Прага 8: Павильоны в Кобылисах, Левитова мельница (Löwitův mlýn)

Прага 10: Школа в Ольшинах, экспериментальный дом на ул. Malínská, объект у Вршовицкого вокзала, Дом культуры Eden

Прага 12: Unimarket Těšíkova, дом Modřanská

Источник: idnes.cz