Перед Рождеством к Земле подлетит гигантский астероид

В середине декабря к Земле приблизится крупнейший в Солнечной системе астероид Фаэтон, который тащит за собой метеоритный дождь Геминиды.

Перед Рождеством нашу планету ожидает близкая встреча с крупнейшим в солнечной системе астероидом Фаэтоном диаметром около 5 км. По размерам он составляет половину того астероида, после падения которого на Землю, предположительно, вымерли динозавры.

В декабре Фаэтон приблизится к Земле на расстояние 10 млн км. По астрономическим меркам, это очень близко. Агентство НАСА охарактеризовало астероид как потенциально опасный объект.

«У астероида очень большая траектория полета: иногда он подлетает к Солнцу ближе, чем Меркурий, а иногда отлетает дальше, чем Марс», – прокомментировал портал The Daily Mail.

За собой астероид тянет метеоритный дождь Геминиды. Метеориты приблизятся к Земле на расстояние 3,2 млн км. Согласно математическим моделям, наименьшее расстояние между Фаэтоном и Землей будет 16-17 декабря.

Это явление относят к аномалиям. Фаэтон является единственным астероидом в солнечной системе, который сопровождает метеорный дождь.