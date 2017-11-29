Армия Чехии признана самой слабой в НАТО

Чехи требуют охраны суверенитета государства, но при этом не хотят платить за армию.

Чехи требуют защиты своего суверенитета, но при этом они не готовы платить за армию и лично участвовать в обороне. Расходы на армию в Чехии наполовину меньше, чем в других странах-союзницах. Отношение республики к обороне ставит ее на третью строчку с конца среди остальных государств НАТО. Европу в целом характеризует слабая армия, но Чехия среди остальных европейских стран с этой точки зрения слабее всех.

В то время как потенциальные противники увеличивают бюджет армии (Россия выделяет на это более 5% ВВП), инвестиции Чехии в оборону только сокращаются. В этом году вклад Чехии в армию не превысит 1% ВВП, при этом НАТО требует вложений в оборону страны в два раза больше.

Военных в Чехии действительно становится больше. В этом году их численность увеличилась на 1 000 (всего – 24 000 военнослужащих). Но это все равно на 6 000 меньше, чем должно быть. Так считает глава генерального штаба Йозеф Бечварж. Военный аналитик Мартин Коллер говорит, что в случае вооруженного конфликта чешская армия смогла бы выстоять только один день. Когда ситуация изменится, ему сказать сложно.

Причины такого положения армии стоит искать не только в политике, но и в целом в обществе. Мнение жителей Чехии об обороне парадоксально: с одной стороны, они больше всего доверяют армии страны, с другой – считают, что расходы на оборону слишком обременяют государственный бюджет.

Почти 90% чехов уверено, что суверенитет государства нужно защищать любой ценой. Каждый третий говорит, что в случае военного нападения он пойдет лично защищать родину.

Источник: ihned.cz