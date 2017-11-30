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Организаторы раскрыли секрет оформления главной рождественской ярмарки в Праге

Организаторы раскрыли секрет оформления главной рождественской ярмарки в Праге

artyommm 242 0
Торжественное зажжение елки на Староместской площади в Праге состоится в субботу 2 декабря.
Фото: http://www.trhypraha.cz
Организаторы раскрыли секрет оформления главной рождественской ярмарки в Праге

В субботу 2 декабря на Староместской площади в Праге начнет работать рождественская ярмарка. В этом году на мероприятии ужесточатся меры безопасности. На площади уже установлены бетонные ограждения со стороны проезжей части. Торжественное зажжение рождественской елки спустя два года наконец состоится. 

В прошлом году американский канал CNN включил в список самых красивых рождественских ярмарок праздничные рынки в Страсбурге, Вене, Монреале и Праге. Организаторы ярмарок на Староместской и Вацлавской площадях хотели бы, чтобы их старания оценили и в этом году. Получится ли у них это, люди смогут оценить в субботу.

Декорации ярмарок 2017 будут посвящены Карлу IV, Рудольфу II, рабби Леву и Францу Кафке. Посетителей ожидает несколько новшеств. Вчера, 29 ноября, на Староместской площади установили новый смотровой мост. Он стал выше и больше, чтобы людям было комфортнее. 

В продажу поступят специальные керамические кружечки, в которые можно будет наливать напитки из других киосков (например, глинтвейн, или чешский «сваржак»). Всего подготовлено 30 000 кружек с пражскими мотивами. 

В этом году организатор Taiko вложит в ярмарки 15 млн крон. 8 млн компания уже инвестировала в указанные нововведения и ремонт киосков.

Что касается праздничного зажжения елки, то от него в этом году решили не отказываться. Оно запланировано на субботу 2 декабря на 16:30. Ежедневно с 16:30 до 21:30 посетители смогут наблюдать световое шоу. Украшать елку в этом году будут преимущественно золотой и красный цвета. В качестве основных мотивов декораций избраны витражи, похожие на те, что находятся в соборе св. Вита. 

Источник: idnes.cz

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Темы
Рождественские рынки Рождество в Праге Рождество
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