Организаторы раскрыли секрет оформления главной рождественской ярмарки в Праге

Торжественное зажжение елки на Староместской площади в Праге состоится в субботу 2 декабря.

Фото: http://www.trhypraha.cz

В субботу 2 декабря на Староместской площади в Праге начнет работать рождественская ярмарка. В этом году на мероприятии ужесточатся меры безопасности. На площади уже установлены бетонные ограждения со стороны проезжей части. Торжественное зажжение рождественской елки спустя два года наконец состоится.

В прошлом году американский канал CNN включил в список самых красивых рождественских ярмарок праздничные рынки в Страсбурге, Вене, Монреале и Праге. Организаторы ярмарок на Староместской и Вацлавской площадях хотели бы, чтобы их старания оценили и в этом году. Получится ли у них это, люди смогут оценить в субботу.

Декорации ярмарок 2017 будут посвящены Карлу IV, Рудольфу II, рабби Леву и Францу Кафке. Посетителей ожидает несколько новшеств. Вчера, 29 ноября, на Староместской площади установили новый смотровой мост. Он стал выше и больше, чтобы людям было комфортнее.

В продажу поступят специальные керамические кружечки, в которые можно будет наливать напитки из других киосков (например, глинтвейн, или чешский «сваржак»). Всего подготовлено 30 000 кружек с пражскими мотивами.

В этом году организатор Taiko вложит в ярмарки 15 млн крон. 8 млн компания уже инвестировала в указанные нововведения и ремонт киосков.

Что касается праздничного зажжения елки, то от него в этом году решили не отказываться. Оно запланировано на субботу 2 декабря на 16:30. Ежедневно с 16:30 до 21:30 посетители смогут наблюдать световое шоу. Украшать елку в этом году будут преимущественно золотой и красный цвета. В качестве основных мотивов декораций избраны витражи, похожие на те, что находятся в соборе св. Вита.

Источник: idnes.cz