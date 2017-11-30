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В Чехии выбрали лучшие больницы года

В Чехии выбрали лучшие больницы года

Vladislava M 262 0
Уже двенадцатый год подряд в Чехии составляют список лучших больниц, по мнению пациентов и сотрудников. В этом году абсолютным победителем рейтинга стала больница в Писеке.
В Чехии выбрали лучшие больницы года

Первое место в актуальном рейтинге чешских учреждений здравоохранения заняла больница в городе Писек. Второе и третье места заняли Центральная военная больница в Праге и Военная больницам в Оломоуце. Рейтинг составляет компания Health Care Institute уже 12-й год подряд. Цель исследования – проследить за безопасностью и комфортом пациентов.

Лучшие больницы определяли на основании оценок госпитализированных пациентов, людей, проходящих амбулаторное лечение, и самих сотрудников учреждений. На вопросы ответило почти 90 тысяч человек из 155 чешских больниц.

Абсолютный победитель 2017 года, больница в Писеке, заняла первое место во всех категориях. Неслучайно серебро и бронзу в рейтинге получили Центральная военная больница в Праге и Военная больница в Оломоуце.

Оба заведения находятся под контролем Министерства обороны, поэтому здесь правила защиты безопасности пациентов на высоте. Пациентов защищают не только от возможных грабежей, но и от нежелательных ошибок врачей и медсестер. Также больницы получают достойное финансирование, поэтому персонал также работает в хороших условиях.

Пациентов спрашивали и о качестве еды в больницах. Только 48,1% опрошенных ответили, что оно их устраивает. Многим не нравится уровень культуры и обслуживания в столовых. Кроме того, многие пациенты жалуются на невнимательность персонала.

Однако есть и позитивные тренды: например, 95% пациентов довольны уважением личного пространства в больницах. Также снизилось время ожидания приема. Что касается врачей, то они тоже стали более удовлетворены своей работой.

Источник: Aktualne.cz

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