Facebook в Словакии детям до 16 лет будет доступен только по согласию родителей

Словацкий парламент принял новый закон о защите персональных данных.

Словацкий парламент принял закон, согласно которому дети до 16 лет не смогут регистрироваться в Facebook без согласия родителей. Таким образом, Словакия воспользовалась верхней возрастной границей, которая указана в соответствующей директиве ЕС.

Постановление принято в рамках закона о защите персональных данных. Оно предполагает, что дать согласие на обработку личной информации провайдеру может только человек в возрасте старше 16 лет. Это правило не будет распространяться на службы, которые оказывают поддержку детям, страдающим от насилия и тирании.

Для проверки возраста пользователю будет задаваться соответствующий вопрос.

Словакия не воспользовалась возможностью установить минимальную возрастную границу до 13 лет, как это предполагается в рамках директивы по защите личных данных при их обработке. После того как президент Словацкой Республики подпишет законопроект, новые правила вступят в силу. Это произойдет 25 мая 2018 года.

Как показывают исследования, которые ранее проводились в Словакии, социальной сетью Facebook в республике пользуются преимущественно дети старшего возраста. Кроме соцсетей, новые правила обработки персональных данных коснутся также и школ.

В соответствии с директивой ЕС о защите персональных данных, компании и учреждения в Словакии должны будут попросить своих клиентов дать согласие на обработку их личной информации. Если соответствующие разрешения не будут получены, данные из баз придется удалить, иначе юрлицу будет грозить штраф.

Источник: idnes.cz