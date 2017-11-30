В Чехии сносят бывший генштаб советской армии

На территории бывшего военного комплекса Ральско в Чехии, где располагалась советская армия, проводятся работы по сносу объектов.

Фото: www.facebook.com/marek.pieterLK

На бывшей военной территории советской армии в Ральско (район Ческа-Липа) сносят три здания генерального штаба. Прошло 26 лет, как советские войска покинули эту часть, но военные объекты по-прежнему сохраняют (всего около 170). Сделать это сразу было бы слишком дорого (около 150 млн крон). К тому же сохранившиеся здания представляют собой интерес для туристов.

Снос зданий начался в прошлом году. Либерецкий край выделил 3,5 млн крон, чтобы убрать бывший дом культуры советской армии. Сейчас на снос выделено еще 4 млн крон. В следующем году на эти цели планируется потратить в 4 раза больше – до 16,5 млн крон.

Тогда же процесс сноса бывших военных объектов будет проходить интенсивнее. Уже сейчас готова документация по трем другим зданиям, которые находятся в аварийном состоянии. Через 20 лет будут снесены все 20 объектов в плохом состоянии недалеко от Плоужнице.

После того как снесут штаб, последует снос бывшей станции технического контроля, котельной со складом угля и казармы. Затем снос коснется заправочной станции, административного центра, еще одной котельной и проходной.



Источник: novinky.cz