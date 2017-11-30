Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01n -1 °C
В Чехии сносят бывший генштаб советской армии

В Чехии сносят бывший генштаб советской армии

artyommm 401 0
На территории бывшего военного комплекса Ральско в Чехии, где располагалась советская армия, проводятся работы по сносу объектов.
Фото: www.facebook.com/marek.pieterLK
В Чехии сносят бывший генштаб советской армии

На бывшей военной территории советской армии в Ральско (район Ческа-Липа) сносят три здания генерального штаба. Прошло 26 лет, как советские войска покинули эту часть, но военные объекты по-прежнему сохраняют (всего около 170). Сделать это сразу было бы слишком дорого (около 150 млн крон). К тому же сохранившиеся здания представляют собой интерес для туристов.

Снос зданий начался в прошлом году. Либерецкий край выделил 3,5 млн крон, чтобы убрать бывший дом культуры советской армии. Сейчас на снос выделено еще 4 млн крон. В следующем году на эти цели планируется потратить в 4 раза больше – до 16,5 млн крон. 

Тогда же процесс сноса бывших военных объектов будет проходить интенсивнее. Уже сейчас готова документация по трем другим зданиям, которые находятся в аварийном состоянии. Через 20 лет будут снесены все 20 объектов в плохом состоянии недалеко от Плоужнице. 

После того как снесут штаб, последует снос бывшей станции технического контроля, котельной со складом угля и казармы. Затем снос коснется заправочной станции, административного центра, еще одной котельной и проходной.
 

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
СССР армия Чехия
Читайте
по теме 
Вандалы оставили надписи на памятнике маршалу Коневу в Праге
23.11.2017 15:58 Общество
Вандалы оставили надписи на памятнике маршалу Коневу в Праге
1035 0
Скандал: Российский телеканал оправдал оккупацию Чехословакии 1968 года
22.11.2017 09:30 Политика
Скандал: Российский телеканал оправдал оккупацию Чехословакии 1968 года
4012 0
В Чехии отчеканили монету к юбилею Сталинградской битвы
18.09.2017 10:14 Общество
В Чехии отчеканили монету к юбилею Сталинградской битвы
638 0
На Староместской ратуше больше не будет мемориальной доски в честь освобождения Праги Красной армией
19.07.2017 10:31 Общество
На Староместской ратуше больше не будет мемориальной доски в честь освобождения Праги Красной армией
2790 0
Последние новости:
30
ноября
Украинец в Праге ударил ножом мужчину на парковке и теперь сядет на 8 лет
30.11.2017 18:31 Общество
Украинец в Праге ударил ножом мужчину на парковке и теперь сядет на 8 лет
566 0
Дикие кабаны пришли за едой в центральный парк чешского города
30.11.2017 18:09 Общество
Дикие кабаны пришли за едой в центральный парк чешского города
344 0
Facebook в Словакии детям до 16 лет будет доступен только по согласию родителей
30.11.2017 14:51 Общество
Facebook в Словакии детям до 16 лет будет доступен только по согласию родителей
211 0
Чешские компании переориентируются на женщин
30.11.2017 12:45 Экономика
Чешские компании переориентируются на женщин
829 0
В Чехии выбрали лучшие больницы года
30.11.2017 12:32 Общество
В Чехии выбрали лучшие больницы года
763 0
Организаторы раскрыли секрет оформления главной рождественской ярмарки в Праге
30.11.2017 12:21 Общество
Организаторы раскрыли секрет оформления главной рождественской ярмарки в Праге
629 0
29
ноября
Армия Чехии признана самой слабой в НАТО
29.11.2017 16:21 Общество
Армия Чехии признана самой слабой в НАТО
857 0
Перед Рождеством к Земле подлетит гигантский астероид
29.11.2017 15:35 Общество
Перед Рождеством к Земле подлетит гигантский астероид
979 0
Aspen Institute: Как Чехия выглядит на фоне Вишеградской четверки
29.11.2017 15:28 Политика
Aspen Institute: Как Чехия выглядит на фоне Вишеградской четверки
619 0
В Чехии выбрали лучший архитектурный объект 2017 года
29.11.2017 12:36 Культура
В Чехии выбрали лучший архитектурный объект 2017 года
504 0


Мобильная версия