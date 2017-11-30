Дикие кабаны пришли за едой в центральный парк чешского города

Об этом полиции сообщил местный житель. Двух из семи кабанов удалось пристрелить. Остальные разбежались.

Фото: Městská policie Ústí nad Labem

В центральный парк в квартале Северни-Тераса чешского города Усти-над-Лабем из леса пришло стадо диких кабанов. Животные искали пищу в местах, рядом с которыми проходили люди и бегали собаки. О происходящем в 8:30 полиции сообщил местный житель. В результате пришлось прибегнуть к помощи охотника.

Члену охотничьего клуба «Диана» удалось застрелить двух из семи кабанов, остальные сбежали. На месте работала полиция, чтобы никто из прохожих не пострадал. Мэрия Усти-над-Лабем ищет способ, как сократить численность кабанов, которые сейчас нередко появляются в городе.

В прошлом году было принято решение поощрять охотников суммой 300 крон за каждого кабана, застреленного на охотничьих участках. На данный момент самым большим «уловом» может похвастаться только машинист поезда, который в сентябре этого года сбил девять кабанов, перебегавших пути. Часть из них после наезда поезда оказалась на автомобильной дороге.

Источник: usti.idnes.cz