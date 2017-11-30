Украинец в Праге ударил ножом мужчину на парковке и теперь сядет на 8 лет

Инцидент произошел на парковке. Украинцу грозило до 18 лет тюрьмы. Раненный мужчина выжил.

Украинца, который в конце прошлого года ударил ножом мужчину из-за ссоры на парковке, осудили на 8 лет тюрьмы. Осужденный защищался тем, что в драку ввязался знакомый водителя, и применить нож ему пришлось ради самозащиты.

В приговоре суда также говорится о депортации Вячеслава Лысенко из Чехии на 10 лет. Приговор пока не вступил в силу. Обвиняемому грозило до 18 лет тюрьмы, но суд смягчил наказание до минимально допустимого. Ранее украинец не был судим ни в Чехии, ни на Украине, где живет его жена с двумя детьми.

Инцидент произошел вечером 18 декабря 2016 года на улице Засадской на Стржижкове. 31-летний Лысенко ждал друга в автомобиле, который не специально заблокировал 24-летний водитель. Мужчины начали ругаться, ссора вскоре переросла в драку. Лысенко достал нож и два раза ударил им противника в грудь и спину. Нож задел сердце. Мужчина не скончался только благодаря случайности и своевременной медицинской помощи. От смерти его отделяли всего несколько миллиметров.

Суд также признал Лысенко виновным в подделке документов, так как после конфликта с водителем он предъявил полиции фальшивое румынское удостоверение личности. Украинец также должен заплатить страховой компании 269 000 крон, которые потребовались на лечение раненого мужчины.

Источник: aktualne.cz