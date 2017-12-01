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Умирающий чех подарил почку в момент, когда его сердце уже не билось

Умирающий чех подарил почку в момент, когда его сердце уже не билось

artyommm 427 0
В Южной Моравии впервые провели подобную операцию.
Умирающий чех подарил почку в момент, когда его сердце уже не билось

Уникальную операцию провели в начале этой недели медики в Брно. Они забрали почку у донора, у которого незадолго до этого остановилось сердце. Задача медиков была в том, чтобы максимально быстро сделать свою работу, чтобы орган минимум времени находился без притока крови и кислорода. Успеть нужно было за несколько десятков минут, пока ткань почки не оказалась бы поврежденной. 

Впервые в Моравии орган от донора для пересадки был получен именно таким образом. Подобные операции можно проводить только в той ситуации, когда нельзя констатировать смерть мозга, но у пациента больше не остается шансов выжить. Поэтому пациента при его согласии в присутствии родственников отсоединяют от дыхательного аппарата. Затем необходимо подождать, пока у него остановится сердце. В этот момент команда хирургов должна как можно быстрее провести операцию по высвобождению органа.

Подобная методика используется в европейских государствах. В Чехии ее уже применяли в Пльзене и Остраве. В Южной Моравии операция при подобных условиях была проведена в первый раз. Мужчина, который решил подарить свою почку, пострадал в автомобильной аварии. Его травма головного мозга была несовместима с жизнью.

Источник: novinky.cz

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Медицина и фармацевтика Брно
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