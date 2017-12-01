Почему Прага опережает регионы по качеству жизни

Результаты последнего исследования Databank подтверждают, что лучшие условия для жизни в Чехии сложились именно в Праге. За ней по качеству жизни следует Южночешский край.

Прага определила всех в сравнительном анализе «Место для жизни» (Místo pro život). На втором месте оказался Южночешский край, третьим стал Краловеградецкий край. Столица Чехии может похвастаться, например, превосходной системой здравоохранения и образования, инфраструктурой, более высокими зарплатами и большим выбором возможностей для свободного времяпрепровождения. Исследование проводило агентство Databank, которое опиралось на десятки критериев в восьми основных сферах.

По сравнению с результатами за прошлые годы Прага на этот раз укрепила свои позиции в области инвестиций в охрану окружающей среды. В столице на эти цели было выделено больше всего денег в республике в пересчете на каждого жителя.

В Праге также самое большое количество стоматологов и врачей. Пражане меньше остальных жителей Чехии болеют, и у них выше шансы на долголетие. К тому же в столице больше возможностей для получения образования. Успехи в учебе связаны не только с работой вузов, но и с результатами выпускников средних школ на выпускных экзаменах.

Чего же не хватает Праге?

В столице недостаточно бассейнов и спортивных площадок. Но самым уязвимым местом Праги является безопасность. Здесь происходит больше всего ДТП, а полиция раскрывает меньше всего преступлений по сравнению с другими регионами.

О проекте «Место для жизни»

В рамках этого проекта оценивают условия жизни во всех краях ЧР. Каждый регион сравнивают с остальными по десяти критериям, разделенным на восемь категорий: экология и окружающая среда, здравоохранение и социальная сфера, забота о детях и образование, условия труда и покупательская способность, толерантность. Данные берутся из независимых источников и исследований, которые проводятся среди 2 800 жителей каждого региона.

Источник: www.mistoprozivot.com