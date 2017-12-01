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На площадях Праги установили новые бетонные блоки против террористов

На площадях Праги установили новые бетонные блоки против террористов

artyommm 264 0
Бетонные ограждения уже несколько недель стоят на Староместской площади. Сейчас их также поставили на Вацлавской площади и на площади Республики.
На площадях Праги установили новые бетонные блоки против террористов

Пражский магистрат принял решение об установке бетонных блоков на Вацлавской площади и площади Республики в целях обеспечения безопасности пешеходов на время до наступления Рождества. Ранее желто-черные ограждения уже были установлены на Староместской площади.

Как пишут на портале iRozhlas.cz, в совете безопасности мэрии планируют поставить блоки из бетона еще в 15 местах города. На время рождественских праздников городские власти вместе со службами безопасности усиливают охрану общественного порядка. Центр столицы будет патрулировать больше полицейских.

Патруль будет чаще проверять кладбища и их окрестности, куда в предрождественский период идут люди, желающие почтить память умерших близких. Полицейские также усилят охрану общественного транспорта.

Источник: idnes.cz

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Темы
терроризм Прага Вацлавская площадь
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