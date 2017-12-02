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В Праге обрушился мост, пострадали люди

В Праге обрушился мост, пострадали люди

artyommm 1118 0
Инцидент произошел недалеко от Тройского замка. Два человека находятся в тяжелом состоянии из-за полученных травм.
Фото: https://www.facebook.com/benji.benjamin.37
В Праге обрушился мост, пострадали люди

Пешеходный мост возле Тройского замка в Праге обрушился в реку. Несколько человек пострадало. На месте работали спасатели и медики. Мост был поврежден из-за наводнения в 2002 году. В последний раз его техническое состояние проверяли в начале ноября.

Мост обрушился в воды Влтавы около 13:00 в субботу, 2 декабря. На место выехали машины скорой помощи. Четыре человека пострадали, двое из них получили серьезные травмы. Пострадавших отвезли в пражские больницы. Больше всего досталось 60-летнему мужчине, который впал в кому. 63-летняя женщина с многочисленными травмами находится в реанимации. 43-летний мужчина получил травмы спины, 34-летний пешеход поранил ноги и запястья.

Пражские спасатели отправили в Трою три отряда. По их распоряжению было остановлено движение речного транспорта. Спасатели вместе с байдарочниками осматривали реку по течению. Никто в ходе поисков не был найден в воде. Часть моста обрушилась на велодорожку.

В начале ноября пешеходный мост закрывали на несколько дней для геодезических измерений на его прогиб. Подобные исследования проводятся регулярно с 2012 года. После наводнения 2002 года состояние моста сильно ухудшилось. Было понятно, что он не продержится и 20 лет. Измерения для оценки его состояния проводились постоянно, чтобы своевременно предупредить проблему. 

За состояние мостов в Праге отвечает городская компания Техническое управление коммуникаций. Там сейчас изучают обстоятельства случившегося.

Тройский пешеходный мост объединял пражский район Троя и Цисаржский остров. Он был возведен в 1984 году. Его длина составляет 260 м, ширина – 3 м. Мост предназначался в первую очередь для пешеходов и велосипедистов, но в случае необходимости по нему могли проехать пожарные или скорая помощь. 

Источник: idnes.cz

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