В Праге появился новый рождественский атрибут

Специально перед Рождеством часть газовых фонарей в Праге переводят с автоматического на ручной режим розжига.

Фото: www.facebook.com/Prahaeu/photos

Как только в Праге пробивает 16:00, на набережную Сметаны выходит фонарщик. В период до Рождества он ходит зажигать газовые фонари на Карловом мосту и в ближайшей округе. Фонарщика с восторгом встречают как туристы, так и местные жители. За смену с ним фотографируется около 50 человек.

На данный момент в Праге работает около 700 газовых фонарей. Все они зажигаются автоматически, но на предрождественский период их переключают на ручной режим розжига.

Фонарщик в Праге носит костюм времен первой республики. Историческая форма была сшита для него на заказ. Каждый день он зажигает 51 фонарь – как на Карловом мосту, так и на ближайших Кржижовницкой и Дражицкой площадях. На все это у него уходит около часа. Точная продолжительность работы зависит от прохожих, которые могут попросить сфотографироваться с ним на память.

Первые газовые лампы в Праге появились в 1847 году. В 1985 году в Праге не осталось ни одного газового фонаря. Но в европейских городах с богатой историей стала снова популярна мода на ретро. В Лондоне вернули 1 500 газовых фонарей, его примеру последовал и Берлин. Прага решила частично вернуть газовые фонари в 2002 году – сначала на Угольный рынок и улицу Михалску. Специалисты по охране исторических достопримечательностей говорят, что с ними центр Праги стал еще лучше.

В настоящее время 700 газовых фонарей освещают бывший Королевский маршрут от Пороховых ворот через Староместскую площадь, Карлов мост и улицу Неруды до Пражского Града.

Источник: idnes.cz