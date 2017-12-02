Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
04n 0 °C
В Праге появился новый рождественский атрибут

В Праге появился новый рождественский атрибут

artyommm 110 0
Специально перед Рождеством часть газовых фонарей в Праге переводят с автоматического на ручной режим розжига.
Фото: www.facebook.com/Prahaeu/photos
В Праге появился новый рождественский атрибут

Как только в Праге пробивает 16:00, на набережную Сметаны выходит фонарщик. В период до Рождества он ходит зажигать газовые фонари на Карловом мосту и в ближайшей округе. Фонарщика с восторгом встречают как туристы, так и местные жители. За смену с ним фотографируется около 50 человек.

На данный момент в Праге работает около 700 газовых фонарей. Все они зажигаются автоматически, но на предрождественский период их переключают на ручной режим розжига. 

Фонарщик в Праге носит костюм времен первой республики. Историческая форма была сшита для него на заказ. Каждый день он зажигает 51 фонарь – как на Карловом мосту, так и на ближайших Кржижовницкой и Дражицкой площадях. На все это у него уходит около часа. Точная продолжительность работы зависит от прохожих, которые могут попросить сфотографироваться с ним на память. 

Первые газовые лампы в Праге появились в 1847 году. В 1985 году в Праге не осталось ни одного газового фонаря. Но в европейских городах с богатой историей стала снова популярна мода на ретро. В Лондоне вернули 1 500 газовых фонарей, его примеру последовал и Берлин. Прага решила частично вернуть газовые фонари в 2002 году – сначала на Угольный рынок и улицу Михалску. Специалисты по охране исторических достопримечательностей говорят, что с ними центр Праги стал еще лучше. 

В настоящее время 700 газовых фонарей освещают бывший Королевский маршрут от Пороховых ворот через Староместскую площадь, Карлов мост и улицу Неруды до Пражского Града. 

Источник: idnes.cz

Рассказать всем:
Темы
Рождество Прага Рождество в Праге Карлов Мост
Читайте
по теме 
Организаторы раскрыли секрет оформления главной рождественской ярмарки в Праге
30.11.2017 12:21 Общество
Организаторы раскрыли секрет оформления главной рождественской ярмарки в Праге
1183 0
Рождественские ярмарки в Чехии: Куда стоит сходить и что купить
28.11.2017 10:32 О Чехии
Рождественские ярмарки в Чехии: Куда стоит сходить и что купить
916 0
Ночью на Староместской площади в Праге установят елку
27.11.2017 10:35 Общество
Ночью на Староместской площади в Праге установят елку
1021 0
Общественный транспорт в Праге изменит расписание перед праздниками
24.11.2017 13:02 Общество
Общественный транспорт в Праге изменит расписание перед праздниками
939 0
Последние новости:
02
декабря
В Праге обрушился мост, пострадали люди
02.12.2017 16:48 Общество
В Праге обрушился мост, пострадали люди
1118 0
01
декабря
За год в Чехии закрылся почти каждый десятый ресторан
01.12.2017 19:03 Экономика
За год в Чехии закрылся почти каждый десятый ресторан
1024 0
На площадях Праги установили новые бетонные блоки против террористов
01.12.2017 18:45 Общество
На площадях Праги установили новые бетонные блоки против террористов
595 0
Почему Прага опережает регионы по качеству жизни
01.12.2017 16:31 Общество
Почему Прага опережает регионы по качеству жизни
682 0
Что сейчас происходит с потребительскими кредитами в Чехии
01.12.2017 11:43 Экономика
Что сейчас происходит с потребительскими кредитами в Чехии
685 0
В Праге пройдет рок-концерт, посвященный Украине
01.12.2017 10:28 Культура
В Праге пройдет рок-концерт, посвященный Украине
868 0
Умирающий чех подарил почку в момент, когда его сердце уже не билось
01.12.2017 10:12 Общество
Умирающий чех подарил почку в момент, когда его сердце уже не билось
1098 0
30
ноября
Украинец в Праге ударил ножом мужчину на парковке и теперь сядет на 8 лет
30.11.2017 18:31 Общество
Украинец в Праге ударил ножом мужчину на парковке и теперь сядет на 8 лет
1324 0
Дикие кабаны пришли за едой в центральный парк чешского города
30.11.2017 18:09 Общество
Дикие кабаны пришли за едой в центральный парк чешского города
877 0
В Чехии сносят бывший генштаб советской армии
30.11.2017 16:11 Общество
В Чехии сносят бывший генштаб советской армии
826 0


Мобильная версия