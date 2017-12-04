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Чешские виноделы собирали виноград в мороз

Чешские виноделы собирали виноград в мороз

artyommm 190 0
На этой неделе, по прогнозу метеорологов, потеплеет, но к выходным вернется холодная, зимняя погода с заморозками.
Чешские виноделы собирали виноград в мороз

На минувших выходных в Чехии пришлось экстренно собирать урожай винограда. Из-за сильных заморозков начался быстрый сбор винограда, так как неблагоприятные погодные условия могли стать причиной появления плесени на плодах. Виноделы признались, что в этом году погода ставила перед ними ряд непростых задач, среди них, например, сильные дожди в сентябре.

Как говорят производители вина, сбор зимнего винограда нужно начинать, когда температура опускается ниже -7°C. Обычно чем ниже температура, тем лучше. При сборе зимнего урожая важно делать все быстро, чтобы сохранить качество продукта и предотвратить его порчу. Зимнее вино по его готовности отправляют в рестораны и винотеки премиум-класса. Стоимость двух децилитров в прошлые годы составляла около 300 крон.

После морозных выходных в Чехию придет теплый фронт, благодаря которому температура воздуха повысится, но тучи никуда не уйдут. К тому же будет дуть сильный ветер. До среды, 6 декабря, ожидаются заморозки с характерными осадками и гололедица. На выходных вернется зимняя погода, температура воздуха опустится до -7 °C.

Источник: novinky.cz, ceskatelevize.cz

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Темы
погода чешское вино
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