Названы другие потенциально опасные мосты в Праге

Магистрат сообщил, что пострадавшие на мосту люди получат компенсацию.

Фото: Главкув мост в Праге, автор Vojtech Kment www.facebook.com/vojtech.kment.1

В субботу в пражской Трое обрушился бетонный мост для пешеходов и велосипедистов, после чего в Праге начали оперативно проверять другие мосты. Результаты проверок, опубликованные в воскресенье, 3 декабря, звучат пугающе. Еще два моста в столице нельзя назвать полностью безопасными. В ближайшее время этой проблемой займутся специалисты и власти.

Заместитель мэра Праги Петр Долинек сообщил, что магистрат будет требовать закрытия Радотинского пешеходного моста. Еще один небезопасный мост – Главкув. Сейчас о его состоянии и мерах предупреждения аварии ведутся переговоры со специалистами по охране достопримечательностей. Возможно, трамваи не будут ездить по этому мосту в ближайшие несколько месяцев.

15 декабря будет закрыт переход по Железнодорожному мосту (Železniční most), который ожидает плановой реконструкции.

Как рассказал Петр Долинек, магистрат сейчас ждет также ответа министерства по Либенскому мосту, статус которого пока окончательно определен. Мост может памятником архитектуры, если будет выдано соответствующее заключение. В 2014 году Прага инвестировала в мосты 1,2 млрд крон. Заместитель мэра говорит, что этой суммы достаточно, чтобы содержать их в удовлетворительном состоянии.

Из-за падения моста в Трое пострадали четыре человека. Одного из них пришлось ввести в искусственную кому. Еще одну женщину отвезли в реанимацию.

Магистрат пообещал компенсацию всем пострадавшим. С ними в ближайшее время пройдут встречи. Точная причина обрушения моста остается неизвестной. Сооружение было застраховано. То, что мост находился далеко не в идеальном состоянии, не является секретом, но предпосылок для его падения все-таки не было. Если бы было известно о его аварийном состоянии, по нему не проезжал бы вообще никакой транспорт.

Источник: novinky.cz