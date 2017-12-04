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В Чехии будут строить необычный храм в стиле футуризма

В Чехии будут строить необычный храм в стиле футуризма

artyommm 115 0
Костел появится через два года. С колокольни будет открываться панорамный вид на город.
Фото: Biskupství brněnské
В Чехии будут строить необычный храм в стиле футуризма

В Брно построят католический храм в стиле футуризма. Необычный религиозный проект станет самым современным объектом подобного рода в городе. Построить его обещают за два года.

Справа от костела построят башню-колокольню, на которой появится смотровая площадка. С нее будет открываться вид на город. Верующие собрали на реализацию проекта 60 млн крон, но этого недостаточно. Первоначальный расчет бюджета предполагает около 70 млн крон, и это без учета расходов на внутренне убранство.

Пять лет велась работа над созданием подходящего архитектурного проекта. Затем нужно было найти строительную компанию, для чего был запущен тендер. Потом нужно было получить все необходимые разрешения и печати на проектную документацию.

За это время успели подорожать стройматериалы и услуги строителей, поэтому теперь затраты на строительство костела оцениваются в 100 млн крон. Верующие собирают деньги на костел уже 11 лет. Ранее они уже насобирали на строительство местного центра. 

Современный костел в Брно в стиле футуризма будут строить по проекту Марека Штепана. Его задумка существенно отличается от других предложений. В его храм может одновременно прийти до 400 верующих. Штепан предложил простое здание с минималистичным дизайном. Главным украшением храма станет круглое окно 70 м в длину с радужной мозаикой под потолком. 

Источник: idnes.cz

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Темы
Брно архитектура
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