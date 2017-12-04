Новое исследование: Как чехи сейчас относятся к России и другим странам

В октябре чехов спросили, как они оценивают 27 избранных стран.

Отношение чехов к странам Европы и за ее пределами снова ухудшилось. Больше всего досталось Венгрии. Уровень симпатии к большинству государств у чехов снизился до минимума за последние пять лет. Исключением стали Япония и Израиль, которые чехам стали нравится больше. Лучше всего население ЧР относится к Словакии. Таковы результаты исследования Центра изучения общественного мнения, который проводил опрос в октябре текущего года.

Из 27 избранных стран Чехи лучше всего относятся к Словакии (83% опрошенных отзываются о ней положительно). Затем следует Швеция, симпатию к которой выразило 68%. Далее идут Австрия и Великобритания (по 66%) и Норвегия (65%). Япония получила 50% положительных оценок. Потом следуют Италия и Франция.

В конце рейтинга оказались мусульманские страны, которые у чехов в большинстве своем ассоциируются с военными конфликтами. Афганистану, Ирану, Сирии и Ираку выразило симпатию только 5% чехов.

По сравнению с прошлогодним исследованием сильно ухудшилось отношение чехов к Венгрии (с 58% до 45%). Хуже чехи стали относится также к Франции, Греции, Австрии, Польше, Германии, США, Индии и России (падение уровня симпатии на 6%).

Источник: ceskenoviny.cz