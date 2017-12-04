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Что говорят современные чехи и словаки о разделении Чехословакии

Что говорят современные чехи и словаки о разделении Чехословакии

artyommm 642 0
В Чехии и Словакии провели опрос общественного мнения, в ходе которого узнали, как жители обоих государств относятся к этому историческому событию, а также – как они оценивают вступление их стран в ЕС.
Что говорят современные чехи и словаки о разделении Чехословакии

В Чехии выросло количество сторонников разделения Чехословакии и вступления в ЕС. В Словакии, наоборот, стало больше людей, которые придерживаются полярного мнения. Опрос проводил Центр изучения общественного мнения Академии наук ЧР. В Словакии людей опрашивал Инситут общественных вопросов в Братиславе. 

В октябре текущего года 42% жителей Чехии считали, что образование самостоятельной Чехии – это положительное событие. В Словакии 40% опрошенных сказали, что позитивно оценивают разъединение Чехии и Словакии.

В 2012 году распад чехословацкой федерации считало положительным шагом 38% чехов и 45% словаков. По-прежнему 2/3 населения обеих стран говорят, что это было ошибкой. 

Жителей Чехии и Словакии также спросили, как они оценивают такое историческое событие, как образование Чехословакии в 1918 году. В Чехии об этом позитивно отзываются 83%, в Словакии – 68%.  

Что касается вступления в Евросоюз, то в Чехии только 44% довольно этим фактом. В Словакии результат иной – 53%. Тем не менее, за последние пять лет в Словакии все-таки стало меньше людей, которые хорошо отзываются о вступлении их государства в состав Евросоюза.

Источник: ihned.cz

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Темы
Словакия Чехия история Опрос общественного мнения
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