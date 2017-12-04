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В Чехии самые больные леса в Европе

В Чехии самые больные леса в Европе

artyommm 506 0
В Чехии подготовили доклад о состоянии окружающей среды.
В Чехии самые больные леса в Европе

Состояние окружающей среды в Чехии стабилизировалось, но ситуация с природой во многих областях республики остается кризисной. С точки зрения здоровья лесных массивов Чехия находится в конце европейского списка. 

Более 74% взрослых хвойных лесов в Чехии и почти 42% лиственных – болеет. Кроме того более половины сельскохозяйственной почвы в стране находится под угрозой водной эрозии. Об этом говорится в докладе о состоянии окружающей среды в Чехии за 2016 год.

Состояние здоровья лесов в Чехии хуже всего в Европе, хотя эксперты уточняют, что это смотря с чем сравнивать. В ЧР растет преимущественно ель (55%), а она относится к особенно чувствительным к атмосферным загрязнениям деревьям. Поэтому показатели Чехии будут хуже, чем у других стран с преимущественным количеством лиственных пород. 

56,7% сельскохозяйственной почвы в Чехии находится под угрозой водной эрозии. С 2015 года эта площадь выросла на 10%. Еще 18,3% плодородной земли угрожает ветряная эрозия. Эрозия почвы напрямую зависит и от погоды, в частности – от засух. 

Доклад о состоянии окружающей среды ежегодно составляется на рассмотрение правительству для принятия соответствующих мер по сохранению природы и экосистем. 

Источник: idnes.cz

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Чехия Министерство окружающей среды
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