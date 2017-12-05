Марихуана теряет популярность среди чешской молодежи

Исследования показали, что чешская молодежь стала меньше курить марихуану. Травку вытеснили компьютерные игры.

Популярность марихуаны среди чешских студентов и школьников падает. Хотя по количеству любителей покурить травку чешская молодежь до сих пор возглавляет европейский рейтинг, за последние 10 лет число 16-летних чехов, которые уже пробовали марихуану, снизилось с 45 до 32%. Согласно отчету об употреблении наркотиков в Чехии за 2016 год, молодежь стала намного меньше курить и пить.

Эксперты объясняют это тем, что чешские студенты стали проводить больше времени за компьютером, а употребление наркотиков перестало считаться модным.

«Современные молодые люди уже не воспринимают наркотики такими привлекательными, как предыдущее поколение», – сказал директор Национального центра по борьбе с наркотиками Виктор Мравчик.

По его словам, родителям стало легче контролировать подростков благодаря мобильным телефонам.

«Молодые люди больше времени проводят онлайн, они реже встречаются со сверстниками, поэтому и риск, что они попробуют наркотики, снижается», – добавил Мравчик.

Однако это не значит, что современные чешские дети стали более здоровыми: они слишком много играют в компьютерные игры, и это становится новым видом зависимости. По словам психиатра Владимира Кмоха, среди молодежи становится и больше тех, кто употребляет стероиды – вещества, ускоряющие рост мышц.

Центр мониторинга следит не только за теми, кто употребляет коноплю в целях релаксации, но и за пациентами, которые используют ее в качестве лечения. Согласно исследованию, марихуану в медицинских целях в Чехии использовало 15,2% людей, или 880 тысяч человек.

Источник: Novinky.cz