В Праге закрыли еще один мост

В Праге продолжают исследовать состояние мостов. Пострадавшим на мосту в Трое выплатят компенсацию по 50 000 крон от магистрата.

Фото: Мост в Черношице, автор фото Štěpán Aussenberg, www.facebook.com/stepan.aussenberg

В понедельник, 4 декабря, по соображениям безопасности был закрыт пешеходный мост через реку Бероунку в Черношице под Прагой. Он объединяет улицы Казинска и Над Йезем в Горни и Долни Черношице. Пражский магистрат поручил провести экспертизу, после которой можно будет говорить о последующих действиях.

Напомним, в субботу, 2 декабря, в пражской Трое обрушился мост, из-за чего пострадали четыре человека. Они получат компенсацию в размере 50 000 крон каждый. Речь не идет о компенсации вреда, причиненного их здоровью. Решение по этому вопросу будет приниматься после того, как будут выяснены обстоятельства случившегося.

Причиной падения моста, согласно предположениям экспертов, стал обрыв заржавевших канатов. Точные причины обрушения определит экспертиза.

Другие чешские города оперативно отреагировали на аварию, которая произошла в Праге. Власти среднечешского Нимбурка поручили проверить пешеходный мост через реку Лабе.

Источник: novinky.cz