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Официальный сайт чешского города рекомендовал прорусские интернет-ресурсы

Официальный сайт чешского города рекомендовал прорусские интернет-ресурсы

artyommm 202 0
После обращения журналистов ссылки на прокремлевские сайты исчезли.
Официальный сайт чешского города рекомендовал прорусские интернет-ресурсы

На сайте населенного пункта Кунратице-у-Цвикова (Kunratice u Cvikova) был опубликован список с рекомендациями других интернет-ресурсов с «независимой журналистикой». В списке присутствовали прокремлеский «Спутник» и конспиративный Protiproud. После обращения редакции портала Aktuálně.cz ссылки с сайта исчезли.

Населенный пункт Кунратице-у-Цвикова в районе Ческа-Липа рекомендует своим жителям «независимую журналистику». На официальном сайте города были опубликованы ссылки на пророссийские и дезинформационные сайты, включая Aeronet и кремлевский Sputnik. Там же можно было найти ссылку на сайт New World Order Opposition (NWOO) и Protiproud. После того, как редакторы портала Aktuálně.cz обратились с вопросом по поводу этих рекомендаций, ссылки с сайта убрали.

Известно, что ссылки на сайте разместил заместитель старосты Йозеф Черны.

«Много информации, которую сегодня предлагают людям, не является полностью объективной. Множество людей также не знает, что существует иная информация, которую можно прочитать и сравнить с той, которая им массово предлагается», – так он объяснил свою инициативу.

Заместитель старосты также отметил, что рекомендации были предназначены для информирования общественности. Как поясняет Черны, он увидел этот список сайтов на другом интернет-ресурсе и решил его опубликовать на официальном сайте города.

Интересно, что ряд интернет-ресурсов, на которые ссылается официальный городской сайт Кунратице-у-Цвикова, находится на учете Министерства внутренних дел. Оно расценивает их как дезинформационные. Именно для мониторинга таких сайтов в конце прошлого года было создано подразделение МВД Центр против терроризма и гибридных угроз. Он не только отслеживает лживые новости, но и сообщает о них.

Источник: zpravy.aktualne.cz

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