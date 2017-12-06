Что Прага собирается изменить в сфере защиты от терактов

Магистрат рассматривает новые варианты предупреждения терактов в центре города.

Уже второй год подряд рождественскую атмосферу в крупных городах Европы дополняют бетонные блоки. Их устанавливают в местах высокой концентрации людей. И хотя по улицам не ходят военные, пешеходы смотрят на бетонные ограждения и вспоминают их назначение – защищать от террористов, которые все чаще в последнее время умышленно совершали наезды на толпу.

Бетонные блоки сейчас установлены не толькj в Праге, но и в Брно – на Моравской площади и на Зелном рынке. В Ческе-Будеевице они защищают рождественские ярмарки и каток возле фонтана на площади Пршемысла Отакара II.

Прага 1 задумалась, как не портить внешний вид исторического центра. Поэтому появилась идея установить выдвижные столбики, которыми можно управлять на расстоянии. Один такой столбик обходится в 100 000 крон. Когда именно они появятся, неизвестно.

В пражском магистрате заявили, что не располагают информацией о какой-либо угрозе. Установка ограждений входит в план соблюдения мер безопасности и предупреждения терактов.

Сейчас бетонные блоки в Праге можно видеть на Староместской и Вацлавской площадях, а также на площади Республики. Они стоят так, чтобы никакая машина не могла проехать между ними быстро. Но в случае необходимости скорая помощь и пожарные подъехать все-таки смогут.

Источник: aktualne.cz