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Видео: Насильник сел в машину к студентке в Праге и начал ее домогаться

Видео: Насильник сел в машину к студентке в Праге и начал ее домогаться

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Полиция разыскивает неизвестного мужчину, который проник в автомобиль девушки и начал к ней там приставать.
Фото: PČR
Видео: Насильник сел в машину к студентке в Праге и начал ее домогаться

Полиция разыскивает мужчину, который в начале ноября напал на девушку, сидящую в машине на парковке в Праге 6. Преступник хотел изнасиловать ее. Девушка ожидала в машине начала занятий, так как приехала на учебу на час раньше. 

Злоумышленник воспользовался ее одиночеством, открыл дверь с водительской стороны и решил попросить у нее огонька, чтобы закурить. Девушка отказала, сославшись на то, что она не курит. Тогда преступник сел в машину и начал приставать к ней, требуя от нее секса.

Девушке удалось выйти из машины. Злоумышленник также вышел. Они начали ходить вокруг автомобиля. В какой-то момент студентке удалось сесть обратно в машину и заблокировать двери. Преступник некоторое время походил рядом, а потом ушел. 

Инцидент сняли камеры видеонаблюдения. Всех, кто узнал человека на видео, полиция просит сообщить информацию о нем по номеру 158.

Источник: idnes.cz

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Темы
насилие Прага полиция
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