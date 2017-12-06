Видео: Насильник сел в машину к студентке в Праге и начал ее домогаться

Полиция разыскивает неизвестного мужчину, который проник в автомобиль девушки и начал к ней там приставать.

Фото: PČR

Полиция разыскивает мужчину, который в начале ноября напал на девушку, сидящую в машине на парковке в Праге 6. Преступник хотел изнасиловать ее. Девушка ожидала в машине начала занятий, так как приехала на учебу на час раньше.

Злоумышленник воспользовался ее одиночеством, открыл дверь с водительской стороны и решил попросить у нее огонька, чтобы закурить. Девушка отказала, сославшись на то, что она не курит. Тогда преступник сел в машину и начал приставать к ней, требуя от нее секса.

Девушке удалось выйти из машины. Злоумышленник также вышел. Они начали ходить вокруг автомобиля. В какой-то момент студентке удалось сесть обратно в машину и заблокировать двери. Преступник некоторое время походил рядом, а потом ушел.

Инцидент сняли камеры видеонаблюдения. Всех, кто узнал человека на видео, полиция просит сообщить информацию о нем по номеру 158.

Источник: idnes.cz