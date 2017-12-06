Чехи создают умный город в Турции

В турецком Измире внедряют чешские умные технологии для улучшения ситуации на дорогах города.

Измир – третий по величине город Турции с населением около 4 млн человек. Из-за перегруженности общественным и личным транспортом город испытывает ряд проблем. Власти Измира решили справиться с ними с помощью проекта так называемого умного города smart city, а чехи им в этом помогают.

Консорциум чешских компаний в конце осени отправил в Измир готовый проект, над которым три года велась интенсивная работа. Общая сумма заказа вышла на 540 млн крон. Сейчас стороны договариваются о продолжении сотрудничества в области сервисного обслуживания.

Измир столкнулся с серьезной проблемой транспортных пробок и коллапсов, из-за чего страдали не только автомобилисты, но и пассажиры общественного транспорта. Благодаря чешскому проекту уже сейчас удалось улучшить проходимость на дорогах города и ускорить транспорт на 60%. Наполовину сократилось время в пути из аэропорта в центр города.

Как этого удалось добиться?

Чехи предложили интегрированную умную систему, которая включила в свой состав 5 400 камер, 400 перекрестных технологий и средств для мониторинга и коммуникации с 1 500 общественными транспортными средствами. Система управляет и регулирует работу транспорта, взимает штрафы, упрощает проезд на общественном транспорте, отдает приоритет машинам скорой помощи. Чешские технологии также направлены на улучшение ситуации на парковках, например, на автоматическое выявление нарушения правил стоянки.

Чешские компании установили в Измире более сотни табличек с информацией о работе транспорта, 2 000 парковочных датчиков, 200 устройств для подсчета транспортных средств, более сотни камер видеонаблюдения и другие подобные технологии. Все вместе они позволяют существенно улучшить ситуацию с транспортом в городе.

Для пассажиров общественного транспорта будет внедрена система, которая позволит оперативно получать информацию о его работе и не только.

Источник: lupa.cz