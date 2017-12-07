Чех избил иностранных студентов за то, что они разговаривали по-английски

Чешская полиция разыскивает мужчину, который напал на четверых иностранных студентов. Чеха возмутило то, что молодые люди разговаривали в трамвае по-английски, а не по-чешски.

Фото: policie ČR

Полицейские из чешского города Острава ищут агрессора, который 25-го ноября в 6 часов утра напал на группу иностранных студентов. Во время инцидента молодые люди проезжали на трамвае из центра Остравы через остановку «Нова-Вес водарна». Это была компания из двух парней и двух девушек в возрасте от 20 до 24 лет. В Остраву они приехали из других стран Евросоюза на учебу.

«Четверо студентов вошли в трамвай на остановке Стодолни. Во время поездки они сидели в задней части трамвая и разговаривали между собой по-английски. В этот момент агрессор бросил в них коробку от пиццы. Студенты спросили, в чем дело. Чех ответил, что это его город, он здесь дома – поэтому они должны говорить по-чешски», – прокомментировал пресс-секретарь остравской полиции Ричард Палат.

Мужчина начал оскорблять молодых людей и вышел с ними вместе на остановке «Нова Вес водарна».

«На улице он продолжил свое поведение. Одна из студенток попыталась его успокоить. Тогда мужчина резко ее оттолкнул и ударил 20-летнего студента кулаком в лицо. Молодой человек получил травму, из-за которой ему понадобилась помощь врача. Затем агрессор ударил несколько раз 24-летнего парня, причем продолжал бить его, когда студент уже лежал на земле. Затем преступник сбежал», – рассказал пресс-секретарь.

Полиция завела уголовное дело по подозрению в нанесении вреда здоровью. Преступнику грозит до 3 лет тюрьмы. Всех свидетелей инцидента и людей, которые узнали мужчину, просят позвонить на линию 158.

По информации полиции, рост мужчины составляет примерно 175 см. У него крепкое телосложение, светлые волосы, коротко выстриженные виски. С левой верхней стороны у него выбит зуб. Во время инцидента на нем была синяя толстовка с английскими надписями и светлые брюки.

Источник: novinky.cz