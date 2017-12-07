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Видео: Полиция эвакуировала сотни людей из пражского городского суда

Видео: Полиция эвакуировала сотни людей из пражского городского суда

artyommm 179 0
Аноним сообщил о бомбе в здании суда в Праге.
Видео: Полиция эвакуировала сотни людей из пражского городского суда

В четверг, 7 декабря, днем полиция эвакуировала более трех сотен сотрудников, а также участников судебных заседаний из здания пражского городского суда на улице Слезска. Аноним сообщил, что в нем находится бомба, но полицейские ничего не нашли.

В здании суда на Слезской улице работают судьи, которые занимаются экономическими спорами. Здание исследовали полицейские с обученной собакой, но взрывчатка обнаружена не была. 

За ложную информацию анониму грозит от 6 месяцев до 3 лет тюрьмы. Точный срок зависит от факта совершения подобных преступлений в прошлом, а также величины ущерба, принесенного суду.

Чаще всего анонимы сообщают о бомбе в пражском юридическом центре На Мичанках, который является крупнейшим подобным комплексом в стране. Здесь работает пять окружных судов, а также несколько районных представительств.

Источник: idnes.cz

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Темы
бомба полиция Прага суды
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