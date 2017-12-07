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Новогодний фейерверк в Праге посвятят 100-летию Чехословакии

Новогодний фейерверк в Праге посвятят 100-летию Чехословакии

Vladislava M 163 0
1-го января в Праге состоится новогодний фейерверк. Шоу решили посвятить самым значимым событиям в истории Чехословакии за последние 100 лет. После фейерверка прозвучит государственный гимн.
Новогодний фейерверк в Праге посвятят 100-летию Чехословакии

Традиционный новогодний фейерверк в Праге посвятят 100-летию возникновения Чехословацкого государства, которое будут отмечать в 1918 году. По традиции шоу запустят 1-го января в 18:00 часов на Летне. После окончания фейерверка прозвучит государственный гимн.

Тему светового шоу уже объявили: «Сто лет в столичном городе Прага». Организаторы хотят напомнить зрителям не только о возникновении самостоятельного государства, но и о новейшей истории.

«В 20-м веке произошло много значимых событий для чешского и словацкого народов. И именно Прага была свидетелем важнейших событий, вошедших в нашу историю», – прокомментировала мэр Праги Адриана Крначова.

Во время шоу людям напомнят о возникновении республики, событиях майского восстания, вторжении 1968 года, революции в конце 1989 года и 25-летии независимой Чешской Республики.

Шоу будет длиться 660 секунд. За это время жители и гости столицы увидят множество современных эффектов.

Источник: Novinky.cz

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фейерверк Прага Новый год
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