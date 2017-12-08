Чешский мальчик взволновал польские СМИ

В Польшу на воздушных шарах долетело письмо от маленького чеха, который просит Ежишека подарить ему незабываемое Рождество.

В Польше произошла история, которая напоминает сюжет из фильма. В Познань прилетели воздушные шарики, к которым маленький Томаш Славик из Чехии привязал письмо с желаниями для Ежишека. Мальчик просит не только подарки, но и того, чтобы это Рождество стало незабываемым. Поляки, которые случайно стали получателями этих посланий, теперь хотят исполнить желания маленького чеха.

Письмо от ребенка вместе с четырьмя связанными воздушными шариками обнаружили жители Познани. Компания друзей гуляла в это время в лесопарке. Яркие желтые шарики привлекли их внимание.

Адресатом письма, привязанного к шарам, оказался Ежишек, а отправителем – Томаш Славик.

В начале письма он пишет: «Милый Ежишек, я хочу, чтобы это Рождество было незабываемым». Затем следует список желанных подарков, которые мальчик хотел бы найти под елочкой. В него входят машинка на радиоуправлении, Lego City Jungle, химическая лаборатория и конфеты для брата, а также одежда. В конце письма маленький чех благодарит Ежишека.

Об этой находке написали многие польские СМИ. Поляки перевели письмо с помощью онлайн-переводчика, а потом обратились за помощью к студенту из Чехии. Теперь они хотят связаться с Томашем и пожелать ему незабываемого Рождества. Проблема в том, что мальчик не написал обратный адрес. Поэтому поляки уже обратились с просьбой о помощи в посольство Чехии в Польше, а также польское посольство в Праге.

Вот так выглядит это письмо:

Источник: zpravy.idnes.cz