В Праге появится новый пешеходный мост через Влтаву

Новый пешеходный мост объединит остров Штванице с районами Карлин и Голешовице. Победивший в тендере проект утвердили.

После обрушения тройского пешеходного моста за каждым подобным строением в Праге будут серьезно следить. Это относится и к новому мосту, который объединит остров Штванице с районами Голешовице и Карлин. Как он будет выглядеть, уже известно. В тендере победил проект архитекторов Марека Бланека и Петра Тея.

Новый пешеходный мост облегчит путь пешеходам и велосипедистам на остров и улучшит коммуникации с районами Голешовице и Карлин. С 2015 года летом это расстояние можно преодолевать на пароме «Голка».

На пражский мост можно будет попасть с голешовицкого берега Влтавы на Бубенской набережной: перед воротами на Пражский рынок. В Карлине мост будет выходить на велосипедную дорожку на Роганской набережной. Между Карлином и Штванице длина моста составит 38 метров, между Штванице и Голешовице – 149 метров.

Архитекторы-победители занимаются строительством мостов и подобных конструкций уже несколько лет. В начале 2017 года их проект победил в тендере моста в Литвинове.

Источник: idnes.cz