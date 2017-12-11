Министерство запретило украинским медсестрам приезжать в Чехию

30 медсестер из Украины должны были приехать на работу в больницу Либерецкого края. Подготовка проекта велась год, но министерство в результате отказало.

В чешский Либерец должны были приехать 30 медсестер из Украины. Руководство областной больницы предполагало, что они смогут восполнить дефицит медицинского персонала. Но неожиданно министерство отказало.

Как объясняет генеральный директор областной больницы Людек Нечесаны, все было готово к приезду украинских медсестер. Был заключен договор на языковые курсы в Карловом университете. Все медсестры отправили свои дипломы, которые в Чехии нужно было нострифицировать. Руководство больницы даже нашло самый удобный способ, как медсестры могли бы отправлять деньги своим семьяv на Украину. Оставалось только приехать, но не хватало одной печати.

Отменило приезд медсестер Министерство здравоохранения ЧР. Там сказали, что поддерживают инициативу приглашения на работу украинского медицинского персонала, но это должны быть готовые к работе медсестры – те, кто может сразу сдать экзамен на чешском языке.

Либерецкая больница не единственная в Чехии, которая хотела бы пригласить на работу украинских медсестер, но министерство здравоохранения и МИД делают этот процесс очень сложным.

Набор медсестер для больницы Либерецкого края проходил в украинской Виннице. Уровень образования в гуманитарной сфере там очень высокий. В регионе работает несколько медицинских учреждений образования и медицинский факультет. Местное образование строится по тем же принципам, что и в Чехии. Н на Украине очень низкие зарплаты для медсестер, поэтому выпускники не могут найти работу.

Больница Либерецкого края надеется, что Министерство здравоохранения изменит свое решение и пойдет на встречу. Проект, по которому в Чехию должны были приехать 30 медсестер из Украины, подготавливался в течение года.

Источник: idnes.cz